Amorti nedir, ne kazandırır? Milli Piyango'da amorti ikramiyesi ne anlama gelir?

Amorti ikramiyesi, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle birlikte gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet alarak şansını deneyecek olan vatandaşlar, amortinin ne olduğu ve ne kazandırdığını merak ediyor. Peki, amorti bilet nedir, ne kazandırır? Milli Piyango'da amorti ikramiyesi ne anlama gelir?

Amorti nedir, ne kazandırır? Milli Piyango'da amorti ikramiyesi ne anlama gelir?

, biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur.

Amorti çıkan biletler, bedelini sahibine kazandırır.

AMORTİ RAKAMLARI NE KADAR KAZANDIRIR?

Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılıyor.

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