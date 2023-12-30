Amorti nedir, ne kazandırır? Milli Piyango'da amorti ikramiyesi ne anlama gelir?

Amorti, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur.



Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.



AMORTİ RAKAMLARI NE KADAR KAZANDIRIR?



Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.



Yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılıyor.