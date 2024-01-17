Amos Antik Kenti'nde 10 amfora bulundu

2019 yılında başlatılan kazıların beşinci yılında olunduğunu dile getiren Gürbüzer, "Son kazı çalışmalarımız neticesinde bulduğumuz amforalar, antik kent içinde bulunan tiyatronun çevresinde yeme-içme alanları bulunduğuna işaret ediyor. Üstelik bulduğumuz amforalar hem yüzeye oldukça yakın hem de tahribat oranları çok düşük. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda devam edecek olan kazı çalışmalarımızla Amos Antik Kenti'nin gerçek çehresini gözler önüne serebileceğiz." dedi.



Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da amforaları duyduğunda heyecanlandığını belirterek, "Hocamız ve ekip arkadaşları her geçen yıl kente dair yeni bir yer keşfediyorlar. Daha önce ortaya çıkarılan nekropol, tapınak ve agora merdivenlerine ilave olarak bu yıl sahne binası ortaya çıkarıldı. Son olarak antik bir mahzende bulunan amforalar bizi oldukça heyecanlandırdı. Verilen desteğin karşılık bulmasından dolayı oldukça mutluyuz." diye konuştu.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Amos'taki çalışmaların her geçen gün kültür ve sanatla birlikte turizme faydası olduğunu kaydetti.