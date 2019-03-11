Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, okulda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan B.E.'nin (41) evinden gelen sesler üzerine dün akşam polisi aradı.
B.E.'nin kapıyı açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp, açık olan kapıdan eve girdi.
B.E.'yi omuzundan bıçakladığı Arif B.'yi (40) elindeki bıçakla rehin aldıını gördü. Bir süre B.E.'yi ikna etmeye çalışan polis, sonuç alamayınca öğretmeni biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi.
Kurtarılan Arif B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
"EVİME ZORLA GİRDİ"
Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen B.E., gazetecilere, ''Ben bıçaklamadım. O bana bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime zorla girdi. Gerçekten inanın bana'' dedi.
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen B.E., tedavi için Konya'ya gönderildi. Soruşturma sürüyor.
Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı
DHATürkiye
Aksaray'da ana sınıfı öğretmeni B.E., evinde, tartıştığı kaporta ustası arkadaşı Arif B.'yi omuzundan bıçaklayıp rehin aldı. Polis, itfaiye merdiveniyle mutfak balkonundan girdiği evde, rehineyi bırakmaya ikna olmayan kadını, biber gazıyla etkisiz hale getirip Arif B.'yi kurtardı.
Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, okulda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan B.E.'nin (41) evinden gelen sesler üzerine dün akşam polisi aradı.