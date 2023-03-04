Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiasına yanıt

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiasına yalanlama geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

