Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 12 Ocak'ta İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak. İşte, Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna maçı hakkında bilgiler...
Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna maçı 12 Ocak Cuma günü yapılacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.
822. AVRUPA MAÇI
Lacivert-beyazlı takım, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 822. maçını oynayacak.
Tarihinde Avrupa'da çıktığı 821 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 574. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 573 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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