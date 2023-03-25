Anadolu levhası yer değiştirdi | "Tuz Gölü Fay Zonu'nun üreteceği deprem 6.5’ten daha büyük"

HEM GÜNEYE HEM KUZEYE HAREKET ETTİ

6 Şubat Kahramanmaraş depremi ve Hatay Samandağ ve Defne depremleri olduktan sonra Anadolu plakasının ciddi bir şekilde yer değiştirdiğini ifade eden Artık, plakanın hem güneye doğru hem de batıya doğru hareket ettiğini söyledi.

"Bu hareketlenme sonucunda stres transferi kıta içerisindeki bağımsız fayları tetiklemiş oldu. Böylelikle Orta Anadolu Fay Zonu üzerindeki Kayseri, Erciyes, Niğde gibi bölge içerisinde daha küçük depremleri görmeye başladık." diye konuşan Arık, "Bu fayların daha önceden ne kadar büyüklükte deprem ürettiğiyle ilgili kesin veriler olmadığı için daha büyük bir deprem üretir mi, tahmininde bulunmak oldukça güç." dedi.

"DEPREMİN 6.5'TEN DAHA BÜYÜK OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Tuz Gölü Fay Zonu'nun üretebileceği depremin büyüklüğünün 6.5'ten yüksek olabileceğini belirten Prof. Dr. Arık, şunları söyledi:

"Tuz Gölü Fay Zonu, Ankara'nın güneyinden başlayıp Niğde'ye kadar devam eden bir fay ve Tuz Gölü'nün kuzeydoğu kenarını oluşturuyor. Tuz Gölü Fay Zonu'nun uzunluğuna göre kıyaslama yaptığınız zaman oluşturabileceği depremin 6.5'ten daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak orada son 3 depremin ne zaman olduğunun belirsiz olduğu için depremin periyoduyla ilgili kesin veriler elimizde yok. Ayrıntılı çalışmalar yapılıp, ona göre de periyodunun söylenebilmesi gerekir."