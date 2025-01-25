Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişinde sis ve sağanak

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve tünel mevkilerinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişinde sis ve sağanak

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun kesiminde yer alan Karayolları Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis hakim oldu.

Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş ilerledi.

Güzergahta görev yapan karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli kısmında da sağanak ile sis etkili oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bitlis'te heyecanlandıran görüntü: Musk'ın Starlink uydularının geçişi böyle izlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...