Anadolu Otoyolu'nda 2 TIR çarpıştı: Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden İlhan Külekcioğlu'nun kullandığı TIR, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri mevkisinde Movlamberdi Aydogdyyew idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Sürücü Külekcioğlu, çarpmanın etkisiyle ezilen TIR'ın içinden kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.



Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda TIR'lar olay yerinden çekilerek ulaşım normale döndü.