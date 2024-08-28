Anadolu Otoyolu’nda Ankara yönünü durduran kaza: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Otoyolu’nda Ankara yönünü durduran kaza: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ankara yönünde seyreden B.K. idaresindeki 55 ALJ 056 plakalı otomobil, Yumrukaya köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüyle otomobildeki S.Ç, M.Y, T.A, R.A.K. ve Ö.F.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrolü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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