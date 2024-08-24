Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden A.T.C'nin idaresindeki 34 GA 4570 plakalı hafif ticari araç, Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.C, E.C. ve N.C. yaralandı.
Yaralılar kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla 'deki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle aksayan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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