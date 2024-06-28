Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Dilovası rampası mevkisinde 2 panelvan ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşımın bir süre kontrollü sağlanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

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