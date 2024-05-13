Anadolu Otoyolu’nda çalışma: Ankara yönü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu’nun Düzce ile Kaynaşlı gişeleri arasında üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışma nedeniyle otoyolun Düzce kesimi Ankara yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu’nda çalışma: Ankara yönü ulaşıma kapatıldı

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Anadolu Otoyolu’nun kesiminin bir bölümü, yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00’ye kadar ulaşıma kapatıldı.

Otoyolun Ankara yönü, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları İstanbul yönüne yönlendirdi.

Anadolu Otoyolu’nda çalışma: Ankara yönü ulaşıma kapatıldı - 1

İstanbul yönünden çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

Bölgede üstyapı çalışmalarının sona ereceği 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla ulaşımın normal seyrine dönmesi planlanıyor.

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