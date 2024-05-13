Anadolu Otoyolu’nda çalışma: Ankara yönü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminin bir bölümü, yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00’ye kadar ulaşıma kapatıldı.



Otoyolun Ankara yönü, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.



Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları İstanbul yönüne yönlendirdi.