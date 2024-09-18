Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

İsmet G. (79) idaresindeki 54 DJ 061 plakalı otomobil, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce Yeşilyayla mevkisinde yavaşlayan trafikte duramayarak Mesut Cihan G'nin kullandığı 34 BD 0134 plakalı otomobile, ardından hızını alamayıp Mustafa K. yönetimindeki 65 BK 092 plakalı LPG tankerine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobilde sıkışan İsmet G, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.