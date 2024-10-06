Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ankara'dan Bolu istikametine seyreden E.Y. idaresindeki otomobil, Bolu'nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, otoyolda takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 yaşındaki Sümeyye Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile H.Y., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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