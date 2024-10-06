Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Ankara'dan istikametine seyreden E.Y. idaresindeki otomobil, Bolu'nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, otoyolda takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 yaşındaki Sümeyye Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile H.Y., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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