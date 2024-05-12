Anadolu Otoyolu'nda feci kaza | İki TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Hendek Balıklıihsaniye mevkisinde Hüseyin Özdemir'in (39) kullandığı demir boru yüklü TIR'ın lastiğinin patlaması üzerine, sürücü aracı emniyet şeridine park etti. Sürücü, yanındaki yolcu Sevgi Özdemir (39) ile TIR'dan inerek durumu kontrol ettiği esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki hurda malzemesi taşıyan TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarparak yan yattı. Kazada Sevgi Özdemir indikleri TIR'ın altında kalırken, Hüseyin Özdemir ise bariyerlerin kenarına savruldu.

Her iki aracın dorsesinde bulunan malzemeler yola saçıldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hüseyin ve Sevgi Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.



Yaralanan diğer sürücü Y.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların ve yola savrulan malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü.