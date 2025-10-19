Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Minibüs ters döndü

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.20 sıralarında otoyolun Bolu geçişinde, İstanbul istikameti Köroğlu rampaları mevkisinide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tuncay Ö. (45) idaresindeki 34 NPH 906 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs yolda savrularak ters döndü.

Kazada sürücü Tuncay Ö. ile minibüste yolcu olarak bulunan üç kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.