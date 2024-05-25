Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: TIR'a ok gibi saplandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde Akyazı istikametinde ilerlemekte olan Ali S.P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen konteyner taşıyan TIR'a arkadan çarptı.

Konteynere adeta ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ali S.P. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken araçta yolcu olarak bulunan Y.P. otomobil içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Y.P.’yi, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.