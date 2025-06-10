Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yedi kişi yaralı
Anadolu Otoyolu'nda bir otomobil ile tanker çarpıştı. Kazada yedi kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu yedi kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul yönünde seyreden K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tanker, Sapanca geçişi Yanık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki altı kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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