Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yedi kişi yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu yedi kişi yaralandı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki altı kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.