Anadolu Otoyolu'nda feci TIR kazası: 3 kişi ağır yaralı

E.Ö. idaresindeki TIR, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde önünde seyir halinde bulunan Kadir Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.



Yolun emniyet şeridinde sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Ç. araçta bulunan Şinasi S. ve Süleyman S. yaralandı.



Olay yerine gelen jandarma, karayolları ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK



Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.



Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün otoyolun üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girerken jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.

