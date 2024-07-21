Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.Z. idaresindeki hafif ticari araç, Gölyaka gişelerine 1 kilometre kala kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.



İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede yolun iki şeridini dubalarla çevirdi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Z. ve F.Z. yaralandı.



Yaralılar, refüjde ters dönen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.



Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normal seyrine döndü.