Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın refüje çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.Z. idaresindeki hafif ticari araç, Gölyaka gişelerine 1 kilometre kala kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede yolun iki şeridini dubalarla çevirdi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Z. ve F.Z. yaralandı.

Yaralılar, refüjde ters dönen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla 'deki hastanelere kaldırıldı.

Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normal seyrine döndü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Sahipsiz sokak hayvanları yasa teklifi görüşmelerinde gerginlik

Sahipsiz sokak hayvanları yasa teklifi görüşmelerinde gerginlik

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...