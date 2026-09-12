Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönünü kilitleyen kaza

Ankara 'da Anadolu Otoyolu 'nda meydana gelen kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kaza, otoyolun İstanbul yönünde meydana geldi. Otoyolda ticari bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.