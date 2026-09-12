Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönünü kilitleyen kaza
12.09.2026 10:01
Son Güncelleme: 12.09.2026 10:02
NTV
Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Ankara'da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik kazası meydana geldi. Otoyolda trafik kilitlenme aşamasına geldi.
Ankara'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Kaza, otoyolun İstanbul yönünde meydana geldi. Otoyolda ticari bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.