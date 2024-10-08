Anadolu Otoyolu'nda kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu.

Anadolu Otoyolu'nda kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden S.T. idaresindeki canlı tavuk yüklü kamyon, Yeşilyayla mevkisinde arka lastiklerinden yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kamyonun dorse kısmına sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangında, yaklaşık 150 tavuk telef oldu.

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