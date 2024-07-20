Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde TIR ile tankerin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden N.O. idaresindeki 06 HD 6071 plakalı tanker, Yeniçağa mevkisinde önünde ilerleyen M.A. yönetimindeki 41 AJN 203 plakalı TIR'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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