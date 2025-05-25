Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Körfez geçişi Ankara istikameti Hereke mevkisinde kontrolden çıkan H.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile M.Ç. ve Y.Ç., sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

