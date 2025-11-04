Anadolu Otoyolu'nda kaza: Ankara yönü trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü TIR, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

BARİYERİ AŞIP ANKARA YÖNÜNE GEÇTİ

Kaza sonrası savrulan TIR, bariyerleri aşarak Ankara yönüne geçti. TIR, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANKARA YÖNÜ KAPANDI

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.

Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.