Anadolu Otoyolu'nda kaza: Bir çocuk öldü

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı.

Otoyolun Ankara yönünde seyreden M.E. idaresindeki 41 VT 099 plakalı otomobil, Tatlar köyü mevkisinde A.K. yönetimindeki 04 ABA 431 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada 04 ABA 431 plakalı otomobilde bulunan dokuz yaşındaki Ömer Mahir A., yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki S.A, S.A. ve Y.A. yaralandı.

OTOYOLDA ULAŞIM DURDU

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi de incelemenin ardından morga götürüldü.

Bir süre kapatılan otoyolun Ankara yönünde ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.