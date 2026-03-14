Anadolu Otoyolu'nda kaza: Hostes öldü, 15 yaralı
14.03.2026 03:33
Anadolu Ajansı
AA
Anadolu Otoyolu Kızılcahamam kesiminde şehirlerarası yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı. Kazada otobüste hostes olarak çalışan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, Anadolu Otoyolu Gümele Mahallesi mevkisinde M.A. idaresindeki yolcu otobüsü ile M.O. yönetimindeki çekici çarpıştı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.