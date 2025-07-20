Anadolu Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden R.I.'nın kullandığı yabancı plakalı otomobil, Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yongalık köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

Otomobil, aynı yönde ilerleyen M.Y. yönetimindeki kamyona, daha sonra da savrularak bariyere çarptı.



İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü R.I. ile araçta bulunan Romanya uyruklu E.C., T.C., D.G.C. ve I.C. yaralandı.



Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan E.C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.