Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar: Sigara izmariti yangın çıkardı
Anadolu Otoyolu’nun Bolu-Batı Gişeleri girişinde yol kenarına atılan sigara izmariti ot yangını çıkardı.
Anadolu Otoyolu’nun Bolu-Batı Gişeleri girişinde yol kenarında saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
SİGARA İZMARİTİ ATILDI
Yangına, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritinin sebep olduğu düşünülüyor.
Olaya ilişkin jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
