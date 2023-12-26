Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır şarampole devrildi

Toygar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken tırın lastiğinin patladığını ve kontrolü kaybederek şarampole devrildiğini söyledi.



Öte yandan, kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan yolda temizlik çalışmaları yürütülüyor. Polis ve karayolları ekipleri ulaşımı yolun diğer 2 şeridinden kontrollü bir şekilde sağlıyor.