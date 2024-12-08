Anadolu Otoyolu'nda otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Bayram Açıkgöz idaresindeki otomobil, viyadükler mevkisinde çekiciye arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza mahalline jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Açıkgöz ile aynı otomobilde bulunan Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K. yaralandı.



H.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

