Anadolu Otoyolu’nda otomobilin çarptığı yaya öldü
15.11.2025 23:44
İHA
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yaya olarak bulunan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde saat 19.30 sıralarında F.Y. (33) kontrolündeki otomobil, seyir halindeyken otoyol üzerinde yaya olarak bulunan Engin K.’ya (46) çarptı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Engin K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.