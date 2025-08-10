Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeki araç küle döndü

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden C.B.'nin kullandığ yabancı plakalı otomobilden, Sakarya-Düzce sınırı Kalayık mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.



Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.



Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma timleri sevk edildi.

ARAÇ KÜL OLDU



Ekiplerin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.



Söndürme çalışmaları sırasında tek şeridin trafiğe kapatıldığı otoyolda ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.