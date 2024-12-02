Anadolu Otoyolu'nda sis: Görüş mesafesi 40 metreye düştü

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce ve Kaynaşlı gişeleri arasındaki kısım ile Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis görüş mesafesini düşürdü.



Görüşün azaldığı bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.



D-100 kara yolunun Düzce çıkışı ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da sis görüldü.



Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

