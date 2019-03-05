Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun (TEM İstanbul-Ankara Otoyolu) Dilovası rampası kesiminde Muharrem Güney'in kullandığı atık kağıt yüklü TIR, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı.
TIR'ın dorsesinden yükselen dumanları fark eden sürücü, emniyet şeridine geçerek aracını dorseden ayırdı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.
Karayolları ekipleri, kepçeyle TIR'daki kağıtları boşaltırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik daha sonra tek şeritten kontrollü olarak verildi. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.
TIR sürücüsünün, Sakarya'da yüklenen atık kağıtları, İstanbul Halkalı'daki atık işleme tesisine götürdüğü öğrenildi.