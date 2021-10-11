Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönünde üzüm yüklü kamyonet, aynı yönde ilerleyen TIR'la çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 01:43

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası

'nin Kartepe ilçesinde TIR'la çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Anadolu Otoyolu'nun Maşukiye Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde, M.Y. idaresindeki 16 AIE 309 plakalı üzüm yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde T.G yönetimindeki 16 SL 120 plakalı TIR'la çarpıştı.

Araçta sıkışan kamyonet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle yoğunluk oluşan otoyolun İstanbul yönünde, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

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