Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde cip ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Abdülkadir S. idaresindeki otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, önünde seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen ciple çarptıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Abdülkadir S, Zalip S, Ayşegül S, Meryem ve Zübeyde S. araç içinde sıkıştı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 kişi yaralandı - 1

Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslara alınarak Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olduğu iddia edilen cipin bulunaması için polis çalışma başlattı.

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