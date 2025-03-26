Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan TIR sürücüsü E.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanması sonucu otoyolun Ankara yönünde araç kuyruğu oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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