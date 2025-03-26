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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan TIR sürücüsü E.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanması sonucu otoyolun Ankara yönünde araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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