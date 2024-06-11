Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Cankurtaran mevkisinde S.Ç'nin kullandığı 06 BJY 340 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 otomobil ile 2 TIR'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, panelvanda yolcu olarak bulunan A.Ç. hafif yaralandı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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