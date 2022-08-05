Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü

Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.08.2022 - 14:25

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saatlerinde Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi.

3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede Vahide Gözde E, Ayaz Mehmet E. ve Öykü E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler Sedat T. ile Yusuf E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Faruk A. tedavi altına alındı.

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