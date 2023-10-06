Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Otoyolun Sapanca geçişi Yeni Mahalle mevkisi Ankara istikametinde seyreden Ali Burak K. idaresindeki otomobil, başka bir araçtan yola savrulan lastik parçalarına çarparak savruldu.

Aynı yönde seyreden 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç, savrulan araca çarpmamak için manevra yaptıkları sırada kazaya karıştı. Araçlarda bulunan 4 hafif yaralı, ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan Ankara istikametinde, trafik kontrollü sağlanıyor.

Ekipler, yola dökülen yakıt ve motor yağlarını temizlemek için çalışma başlattı.

