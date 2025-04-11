Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Kar yağışının etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağı Tüneli kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 1
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