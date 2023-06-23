Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza (Uzun araç kuyrukları oluştu)

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Kalayık mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada 9 kişi yaralandı.
Ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşlar, kaza sebebi ile oluşan yoğun araç kuyruklarında yol açılana kadar bekledi.
Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu güzergah, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.
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