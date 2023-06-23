Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza (Uzun araç kuyrukları oluştu)

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza (Uzun araç kuyrukları oluştu)

Anadolu Otoyolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Kalayık mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza (Uzun araç kuyrukları oluştu) - 1

Ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza (Uzun araç kuyrukları oluştu) - 2

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşlar, kaza sebebi ile oluşan yoğun araç kuyruklarında yol açılana kadar bekledi.

Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu güzergah, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.

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