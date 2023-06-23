Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza (Uzun araç kuyrukları oluştu)

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşlar, kaza sebebi ile oluşan yoğun araç kuyruklarında yol açılana kadar bekledi.



Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu güzergah, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.