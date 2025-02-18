Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova ilçesi Yongalık mevkisinde kontrolden çıkan 4 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan L.K, S.B, A.U. ve P.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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