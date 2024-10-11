Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 3 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Kaza, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara yönünden İstanbul istikametine giden K.B. yönetimindeki otomobil, S. Y. idaresindeki minibüs ve A.E. idaresindeki kamyonet birbirine girdi.

Zincirleme kazada 2 kişi, yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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