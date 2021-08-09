Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki 06 BYC 271 plakalı kamyon, Çaydurt mevkisinde freni boşalınca, O.Y. yönetimindeki 08 K 7120 plakalı tıra, ardından da H.B'nin kullandığı 27 PM 820 plakalı tıra çarptı. Bu araç da önünde seyreden M.K. yönetimindeki 06 GD 4773 plakalı tırla çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyon şoförü Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü H.B. ise Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Devrilen tırda bulunan mısırlar ile kamyonda bulunan toprağın yola savrulduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.



Bu yöndeki araçlar Yeniçağa Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Tırlardan birinin bariyerleri aşarak geçtiği Ankara yönünde de trafik tek şeritten sağlanabiliyor.



Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza bölgesinde ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.