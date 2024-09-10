Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.E. idaresindeki cip ile Y.Ö. yönetimindeki otomobil Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından sol şeritte durabilen araçlara ise aynı istikamette ilerleyen M.Z.A'nın kullandığı başka bir otomobil çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla 'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Eğitim masrafı velileri zorluyor: Harcamalar yüzde 120 arttı

TÜRKİYE HABERLERİ

Tartıştığı arkadaşını öldüresiye dövüp bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı arkadaşını öldüresiye dövüp bıçaklayarak öldürdü

Arazisinde domuz nöbeti tutarken kendini vurdu

Arazisinde domuz nöbeti tutarken kendini vurdu

Balıkesir'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Balıkesir'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Bursa'da kayıp kişinin cesedi devrilen traktörünün altında bulundu

Bursa'da kayıp kişinin cesedi devrilen traktörünün altında bulundu

Konya'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...