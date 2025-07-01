Anadolu Otoyolu'nda 3 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Düzce'de yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda yol kontrol faaliyeti yaptı.

Kaynaşlı Üçköprü mevkisindeki dinlenme tesisine giren yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, narkotik köpeğinin tepki verdiği U.K.K.'nin (26) üzerinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan uyuşturucu yapımında kullanılan 100 gram ağırlığında sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

SENTETİK KANNABİNOİD NEDİR?

Sentetik kannabinoid veya bilinen adıyla bonzai, esrar etkisi veren sentetik bir uyuşturucudur.