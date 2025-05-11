Anadolu Otoyolu'nda kaza: TIR ile cip çarpıştı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hafif yaralandı.
İstanbul yönüne giden Mustafa A. yönetimindeki cip, Anadolu Otoyolu Sakarya Sapanca geçişinde Göl Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Feridun A. idaresindeki TIR 'a arkadan çarptı.
Saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan koruma demirine çarparak hurdaya dönen cipin sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarması sevk edildi.
Mustafa A. ayakta müdahale edilirken, hurdaya dönen cip ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
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