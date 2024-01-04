Anadolu Otoyolu’ndaki kazada 1 tutuklama

A.N. idaresindeki 34 GRA 929 plakalı panelvan 2 Ocak’ta Anadolu Otoyolu’nun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmış, Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarpmıştı.



Kazada, panelvanın koltuk olmayan kabin bölümündeki 14 düzensiz göçmen ile ekip otolarındaki 4 polis yaralanmış, tedavileri tamamlanan polisler taburcu edilmiş, düzensiz göçmenler İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştü.



Kaza sonrası kaçan göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen sürücü A.N. ile kaçmasına yardım eden H.C. de İstanbul’da gözaltına alınmıştı.